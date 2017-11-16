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"Dücane Cündioğlu, intihar etmek isteyen adamın ardından denize atladı, ite çeke balıkçı kayığına taşıdılar"

"Kaderde bunu görmek de varmış, hakikaten inanılmaz bir sahneydi"

16 Kasım 2017 11:31

Twitter'da Hüseyin Amanet adlı bir kişi bir dönem Yeni Şafak'ta da yazan muhafazakâr yazar Dücane  Cündioğlu'nun ada motorunda intihar etmek isteyen bir kişinin ardından tayfadan biriyle birlikte denize atladığını, ite çeke bu kişiyi balıkçı kayığına taşıdığını aktardı.

"Görüntü alamadığım için çok üzgünüm" diyen Amanet, "Video kaydeden birkaç kişi vardı, inşallah ellerindeki kaydın kıymetini bilip de yayımlarlar" dedi.

Twitter'da @huseyinamanet adlı kullanıcının denizin ortasında yaşananlara ilişkin verdiği bilgiler aynen şöyle:

Bugün çok ilginç bir olay yaşadım: Dücane Hoca'yla birlikte 15.50 Ada motoruyla Bostancı’dan Büyükada’ya giderken denizin ortasında adamın biri intihar amacıyla denize atladı. Motor adamı aramak için geri döndü.

Adam denizde batıp çıkarken bir de ne göreyim, bir tayfanın ardından Dücane Hoca da (Cündioğlu) denize atlamasın mı? İkisi su yutmaktan ölmek üzere olan adamı ite çeke, oraya gelen bir balıkçı kayığına taşıdılar.

(Motorda Adalar Emniyet Amiri de vardı. Hastahaneden gelen bilgiye göre adam kurtulmuş.) Kaderde bunu görmek de varmış, hakikaten inanılmaz bir sahneydi.

Görüntü alamadığım için çok üzgünüm, kaydeden birkaç kişi vardı, inşaallah ellerindeki kaydın kıymetini bilip de yayımlarlar. 

Bu arada Hoca'nın 17 Kasım 2014'te by pass ameliyatı geçirdiğini hatırlatırım. (Bugün 15 Kasım 2017)

Duyduğuma göre intihara teşebbüs eden adam Rus'muş.

 

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