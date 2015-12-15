"Dücane Cündioğlu Heidegger'in Nazi hatasına düşmemek için hangi partiye üye olmayı reddetti?"

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İslami kesimin özgün ve aykırı sesi Dücane Cündioğlu’na Martin Heidegger’in hatasına düşmemek hangi Nazi partisine üye olduğunu sordu.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (15 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Cündioğlu’nun dilinin altında iri bir bakla var ama nedir çıkaramadım

Bu hafta Pazar Hürriyet’te, Çınar Oskay, Dücane Cündioğlu’na soruyor: “Aktif siyasete katılmayı hiç düşündünüz mü?” Muhafazakâr yazarın cevabı çok ilginç: “1933’te Heidegger’in yaptığı tarihsel yanlışa benzer bir yanlışı yinelemek bana göre değildi, özellikle uzak durdum. Ben bir düşünce adamıyım, sadece ülkem adına düşünüyorum, insanlık adına. Aktif siyaset benim işim değil.”Varoluşçu Alman filozof Martin Heidegger, 1933’te Alman Nazi partisine üye olmuş ve rektör seçilmişti. Merak ettim. Cündioğlu, Heidegger’in Nazi hatasına düşmemek için acaba hangi partiye üye olmayı reddetmiş…

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