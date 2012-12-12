Dücane Cündioğlu: Çamlıca projesi yapılmayacak

Muhafazakar kesime getirdiği ciddi eleştirilerle kendinden sıkça söz ettiren yazar Dücane Cündioğlu, Çamlıca'ya yapılacak cami projesi konusunda Başbakan'ın latife ettiğini, o caminin yapılmayacağını iddia etti.



Söz Sende'de Balçiçek İlter'in sorularını yanıtlayan Dücane Cündioğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın "Medya caminin aleyhine konuştuğu için Dücane Cündioğlu'nu keşfetti." şeklindeki açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi: "Ben camiye değil, projeye karşıyım. Sayın Başkan yaş olarak benden gençtir ama cami tanışıklığımız eş zamanlı olsa gerek. Camiye karşı demek istememiştir zannediyorum. Fakat mazur görmek gerekir. Sussaydı, sukut etseydi daha iyi olurdu... Ben doğma büyüme Üsküdarlıyım, benim vatanım Üsküdardır. Üsküdar Belediyesi bütün büyük camilerde musalla taşının üstüne otobüs durağı gibi bir çerçeve yapmış. Oraya da kocaman "Üsküdar Belediyesi" yazmış. Ben 'Mihrimah Sultan Camii'ni bile Üsküdar Belediye Başkanı'na emanet etmem.' lafını bu yüzden söyledim. Üsküdar Belediyesi'nin musalla taşına otobüs durağı yapmak gibi bir vazifesi yok.