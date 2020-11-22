Dublör kullanarak tapu değiştiren çete çökertildi

Bursa'da, Tapu Müdürlüğü'nde çalışan memurlarla iş birliği yaparak değerli tapuları olan vatandaşları tespit edip, bu vatandaşlara benzeyen kişileri bulup dublör olarak kullanarak tapu satışı yaptıkları belirlenen çete çökertildi. Gözaltına alınan 10 çete üyesinden 8'i tutuklandı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’da bazı tapu sahiplerinin haberleri olmadan tapularında değişiklik yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, tapuda çalışan bazı memurları takibe aldı. Uzun süre yapılan takibin ardından, tapuda görevli memurların bir çeteyle iş birliği yaptığını belirledi.