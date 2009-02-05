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Kültür-Sanat

Dublör Harry Potter felç oldu

Harry Potter’ı canlandıran Daniel Radcliffe’in dublörü David Holmes, omuriliğinden ciddi şekilde yaralandı.

05 Şubat 2009 02:00

Harry Potter’ın çekimleri süren yeni filmi ‘Harry Potter And The Deathly Hallows’un setinde korkunç bir kaza yaşandı. Harry Potter’ı canlandıran Daniel Radcliffe’in dublörü David Holmes, omuriliğinden ciddi şekilde yaralandı.

Eski bir jimnastikçi olan 25 yaşındaki Holmes, kaza meydana geldiği sırada bir patlamanın da yer aldığı bir uçuş sahnesini prova ediyordu. Ancak genç dublör beklenmedik şekilde düşerek sakatlandı. Kaza sonrasında bilinci yerinde olan Holmes’un hemen çevresini saran film ekibine, “Bacaklarımı hissetmiyorum” dediği belirtiliyor.

Sette çalışanlardan biri, “Hepimiz onun iyileşmesini bekliyoruz. Bu olup bitenler bizim için korkunç bir şok oldu” diye olayı anlattı.

Tüm Harry Potter filmlerinde Daniel Radcliffe’in dublörlüğünü yapan David Holmes, kazanın ardından Watford Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak burada yapılan muayenenin ardından omurilik sakatlanmaları konusunda uzman olan Kraliyet Ulusal Ortopedi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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