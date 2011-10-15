-Dublin'de AB-IMF yardım programı protestosu DUBLİN (A.A) - 15.10.2011 - İrlanda'nın başkenti Dublin'de, hükümetin ekonomi politikaları ile ülkeye yapılan Avrupa Birliği (AB)- Uluslararası Para Fonu (IMF) yardımı protesto edildi. Pek çok ülkede yürüyüş ve gösterilerin düzenlendiği "küresel eylem günü" çerçevesinde, Dublin kent merkezindeki Parnell Meydanı'nda toplanan göstericiler, trompetler, sloganlar ve "Bankalara değil, insanlara yardım edin" pankartları eşliğinde, yardım programı görüşmeleri için Dublin'e gelen AB-IMF yetkililerinin kaldığı Merrion Otel'e yürüdü. Yaklaşık 400 kişinin katıldığı yürüyüş sırasında, İrlanda Meclisi önünde "Mısır'daki Hristiyan ölümlerini" protesto eden küçük bir grupla karşılaşan eylemciler, onlarla birlikte slogan attı. AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'nın İrlanda'nın iç işlerine müdahale etmesine karşı çıkan göstericiler, işsizlik sorununa çözüm üretilmesini ve ülke yönetiminde halkın çıkarlarına öncelik verilmesini istiyor. ABD'deki Wall Street protestolarına destek vermek amacıyla başlatılan ve "büyük şirketlerin, mali kurumların ve siyasetçilerin halkın haklarını kötüye kullanmasını" protesto eden "Dame Caddesi'ni işgal et" girişimi de, Dublin'de yürüyüş ve gösteriler düzenledi. İrlanda hükümeti geçen yılın sonunda ülke tarihinin en katı ekonomik önlemlerini hayata geçirerek ekonomik krizin altından kalkamayınca, AB ve IMF'den yardım talep etmek durumda kalmış ve kitleler halinde sokağa dökülen İrlanda halkından büyük tepki görmüştü. İrlanda, 85 milyar avroluk yardım paketi çerçevesinde, Ekim sonu itibariyle, AB ve IMF'den 30 milyar avrodan fazla kredi almış olacak.