Dublin Edebiyat Ödülü'nü Hage’in

Dünyanın en önemli edebiyat ödüllerinden "Uluslararası Dublin IMPAC Ödülü"nü, bu yıl Beyrut doğumlu yazar Rawi Hage, "De Niro’s Game" (De Niro’nun Oyunu) adlı romanıyla kazandı.



Uluslararası nitelikte 5 kişiden oluşan jüri, Hage’in 2006 yılı çalışmasını, 100 bin avro değerindeki ödüle layık buldu.



"De Niro’nun Oyunu", Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta iç savaştan kurtulmak için farklı yolları seçen iki çocukluk arkadaşının öyküsünü anlatıyor.



Roman, dünya çapındaki kütüphaneler tarafından hazırlanan, 137 kitaptan oluşan listede yer alıyordu.



Rawi Hage (44), 1980’li yıllarda savaştan harabeye dönen Beyrut’tan ayrılarak Kanada’ya yerleşmişti.



Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, 2003 yılında, "Benim Adım Kırmızı" adlı romanıyla aynı ödüle layık görülmüştü.

