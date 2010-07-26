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Kültür-Sanat

Dublin 'edebiyat kenti' seçildi

İrlanda'nın başkenti Dublin, UNESCO tarafından "edebiyat kenti" seçildi.

26 Temmuz 2010 03:00

T24 - Dünyaca ünlü pekçok edebiyatçıya ev sahipliği yapmış olan İrlanda'nın başkenti Dublin, UNESCO tarafından  "edebiyat kenti" seçildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "edebiyat kenti" seçildi.

Edinburg, Melbourne ve Iowa City'nin ardından, UNESCO'nun seçtiği 4'üncü edebiyat kenti olan Dublin için başvuru, geçen yılın sonunda Dublin Belediyesi kütüphane biriminin öncülüğünde yapılmıştı. İrlanda Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Mary Hanafin, bu unvanın, zengin edebiyat geçmişi ve çağdaş edebiyattaki başarılarıyla adından söz ettiren Dublin'e verilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, dünya çapında UNESCO tarafından "edebiyat kenti" seçilme başarısını elde eden 4 kentten biri olmanın, Dublin'deki kültür turizmine canlılık getireceğini söyledi.


Dublin, ünlü edebiyatçıların doğup büyüdüğü kent


Haber, Dublin'deki edebiyat çevrelerince de büyük sevinçle karşılandı. James Joyce, Oscar Wilde, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, Samuel Beckett ve Seamus Heaney gibi dünyaca ünlü edebiyatçıların doğup büyüdüğü İrlanda'daki yazar müzeleri ve edebiyat festivalleri, denizaşırı ülkelerden de yoğun ilgi görüyor. 

Dublin'in UNESCO tarafından "edebiyat kenti" seçilmesinin, edebiyat etkinliklerinin sayısını ve İrlanda'nın bu alandaki şöhretini daha da artıracağına inanılıyor.


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