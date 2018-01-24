T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dubleks evi uyuşturucu serasına çevirmişler

 Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 600 gram bonzai, 38 kök hint keneviri ele geçirildi

24 Ocak 2018 16:57


 Çağatay KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) İstanbul\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 62 kilo 600 gram bonzai, 38 kök hint keneviri ele geçirildi. Evin alt katının uyuşturucu serasına çevrildiği ortaya çıktı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü şüphelilerin Üsküdar\'da bulunan dubleks bir eve girdiklerini belirleyerek baskın düzenledi. Ekipler yaptığı baskında 62 kilo 600 gram bonzai, 38 kök hint keneviri, hint keneviri yetiştirmede kullanılan katı ve sıvı gübre ile evde uyuşturucu serası olarak kullanılan 2 odada uyuşturucu yetiştirmede kullanılan elektronik cihazlar ele geçirdi. Polis ekipleri, şüphelilerin evin alt katını seraya çevirdiğini belirledi. 
Operasyon kapsamında M.Ç.G.(37), O.Ş.(33), B.Ö.(21) ve A.T.(26) yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
OPERASYON POLİS KAMERASINDA 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin dubleks evde yaptığı aramalar ve evin alt katında bulunan iki odanın sera olarak kullanılması görüntülere yansıdı. 
 
(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHAEvinEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüPolisEkiplerVatan CaddesiNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğünePOLİS KAMERASINDA  Narkotik Suçlarla Mücadele

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24