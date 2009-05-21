Duble yol çalışmaları, hızlı tren tünelini çökertti

Bilecik'te yapımı devam eden Bozüyük-Mekece bölünmüş karayolu çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler nedeniyle Yüksek Hızlı Tren hattı üzerinde bulunan bir tünel çöktü, merkeze bağlı Ahmetpınar Köyü'ndeki bazı evlerin duvarlarında da derin çatlaklar oluştu.



Bilecik-Bozüyük arasındaki Yüksek Hızlı Tren hattı ile bu hatta yakın yerdeki bölünmüş karayolu çalışmaları devam ediyor. Karayolu çalışmaları sırasında patlatılan dinamitler, Yüksek Hızlı Tren hattının 26 nolu tünelinin çökmesine neden oldu. Yapımı henüz tamamlanmayan tünelin giriş kısmı çökme nedeniyle tamamen kapandı. TCDD yetkilileri bu bölgede çalışmaları durdurduklarını bildirdi.



Çöken tünelin yakınındaki merkeze bağlı 20 haneli Ahmetpınar Köyü'nde de patlatılan dinamitler nedeniyle köy camisinde ve bazı evlerin duvarlarında çatlaklıklar oluştu. Ahmetpınar Köyü'nün 71 yaşındaki muhtarı Kamil Yılmaz, her patlamada evlerin zarar gördüğünü söyleyerek şöyle konuştu:



``Çoğu zaman evde olduğumuz sırada patlamalar yapılıyor. Evlerimiz deprem olmuş gibi sallanıyor. Köy camisi ile 7 evin duvarlarında çatlaklıklar oluştu. Konuyla ilgili olarak Bilecik Valiliği'ne başvurduk. Köy halkı mağdur durumda. Dinamit patlatılmasını istemiyoruz. Duvarların yanısıra yollarımızda bile çatlaklıklar oluştu. Köylüler artık evlerine girmekten bile korkuyor.'' (DHA)



