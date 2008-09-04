Dubai'ye 'Hakan Şükür Towers'

G.Saray’la yolları ayrılan ve ekim ayı sonunda Dubai’ye gidecek olan Hakan, isim hakkından 3 ile 5 milyon dolar arası bir para kazanacak.



Galatasaray'ın jübile teklifini geri çeviren ve bir yıl daha futbola devam etmek istediğini açıklayan Hakan Şükür’ün yeni adresi belli oldu: Dubai...



Türkiye’den Konyaspor, Ankaraspor ve Sivasspor’un da aralarında bulunduğu birçok kulüpten teklifler alan (Konyaspor açık çek önerdi ama kabul etmedi) ancak tercihini Dubai’den yana kullanan Kral’ın burada isim hakkını da satacağı öğrenildi. Ekim ayı sonunda Dubai’de futbol sahnesine çıkacak olan Hakan Şükür’ün isim hakkını 3 ile 5 milyon dolar karşılığında bir şirkete vereceği ifade edildi.



Boris Becker örneği



Sadece futboldan değil sponsorluktan da para kazanacak olan Hakan Şükür için Dubai’de kendi adını taşıyan gökdelen inşa edilecek. Son yıllarda futbola büyük bir yatırım yapan Dubai, Hakan Şükür’ün adına sadece futbolda değil inşaat sektöründe de yaşatacak. Dubailililer yeni kurulacak bu gökdelen örneğini daha önce ünlü tenisçi Boris Becker’de uygulamış ve onun adına B.B şeklinde bir kule inşa edip reklam yapmıştı.

