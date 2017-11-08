Dubai’nin Rus yapımı uçan taksileri beş kişilik olacak

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Kasım (DHA) – Dünyada ilk kez \"uçan taksiler\'in çalıştığı kent olmayı hedefleyen Dubai\'de, gelecek yıl uçmaya başlaması beklenen Rus yapımı taksilerin beş kişilik olacağı açıklandı.

Dünyada ilk kez uçan taksi kullanılan şehir olmak isteyen ve 2030 itibariyle yolcuların yüzde 25’inin sürücüsüz araçlarda yolculuk etmesini hedefleyen Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti için daha önce Çinli ve Alman üreticiler de prototipler sundu; ancak, henüz hiçbiri kentte uçmaya başlamadı.

Rus üretici Hoversurf, gelecek yıl Dubai’de kullanılmaya hazır bir uçan daire sundu. Formula isimli araçta beş kişi oturabiliyor ve aracın tecrübesiz pilotlar tarafından da çok kolay bir şekilde \"uçurulabileceği\" belirtiliyor.

Bu çok önemli bir nokta çünkü Formula’nın sürücüsüz taksi olarak uygulamaya konması isteniyor.

Katlanabilir kanatları olan ve kanatlı bir böceği andıran Rus yapımı “Formula” en fazla normal bir araç kadar otopark yeri kaplıyor.

Uçan taksi Formula’nın üreticisi Hoversurf, Dubai polisinin kullanabileceği araçları üretmek için de öneri verdi.

Bunun yanında, otomobil üreticisi Daimler ve internet girişimci ve yatırımcısı Lukasz Gadowski’nin yatırım yaptığı Alman startup Volocopter de bu yıl Dubai’de ilk sürücüsüz uçan taksi Volocopter 2X’in test sürüşlerine başladı.

Marka özellikle metropollerde ulaşımı tamamen değiştirmesi beklenen teknolojisini, \"Uçmaya kararlı olanlara sözümüz; kanatlarınızın olmaması sadece küçük bir ayrıntı\" sözleriyle tanıtıyor.

Toplam 25 milyon dolar yatırımla kurulan startup, geçen günlerde 5 milyon dolar yatırım daha aldı. Şirketin ikinci nesil uçan taksisi Volocopter 2X tamamen elektrikle çalışıyor ve sadece 40 dakikada şarj olabiliyor. Saatte 43 mil hızla uçabilen Volocopter 2X, 17 dakika kesintisiz uçabiliyor. (Fotoğraflı)