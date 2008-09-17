Dubai'den sonra Japonya'da

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'in paylaştığı diziyi Japonya'da göstermek isteyen yayıncılar, "Gümüş"ün yayın haklarını satın almak üzere harekete geçti.



Hızla dünyaya yayılıyor



Orta Doğu ülkelerinde bir fenomen hâline gelen "Gümüş" dizisinin nâmı tüm dünyaya yayılıyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Songül Öden'i Arap dünyasının yeni starları hâline getiren "Gümüş", pembe dizi sektörünü 20 yıldır ellerinde bulunduran İspanyol ve Meksika televizyonlarını da harekete geçirdi. Dizinin başarı sırrını çözmek isteyen İspanyol ve Meksikalı basın mensupları, oyuncularla röportaj yapmak için bir süre önce Türkiye'ye geldi.



Japonya ilk halka olacak



Şimdi de sırada Uzak Doğu var... Dubai, Lübnan, Ürdün gibi birçok ülkede reyting rekorları kıran "Gümüş" dizisini Japonlar da izlemek istiyor. Fox International'ın Uzak Doğu yayıncısı, bu nedenle hareket geçti ve Türkiye'deki Fox temsilciliğine başvurarak dizinin haklarının satın alınmasını istedi. Eğer anlaşma imzalanırsa, dizi Japonya'dan sonra da Tayland, Singapur, Endonezya, Malezya gibi birçok Uzak Doğu ülkesinde daha gösterilecek.

