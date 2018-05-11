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 DUBAİ'DEN GELEN GEMİDEN 2 MİLYON 500 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ÇIKTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA Dubai'den İstanbul'a gelen gemide yapılan aramada 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

11 Mayıs 2018 17:46

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA
Dubai\'den İstanbul\'a gelen gemide yapılan aramada 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü\'nce alınan istihbarat üzerine Dubai\'den İstanbul\'a getirilecek konteynerler takibe alındı. Dubai\'den yola çıkan bir gemi rotası boyunca takip edildi. İstanbul\'da Haydarpaşa Limanı\'na yanaşan gemi ekiplerce incelendi.
Konteynerlerin gümrük işlemleri tamamlanmadan sahte evraklar ibraz edilerek gümrüklü sahadan çıkarmaya çalışılması üzerine araçlar durduruldu. Dedektör köpeği \"Rocky\"nin tepki vermesi üzerine araçlar X-Ray taramasına alındı. Yapılan detaylı incelemede Ambarlı\'da bulunan özel bir firmaya ait konteyner garajında aynı firmaya ait 2 konteynerin daha bulunduğu tespit edildi.
Toplam 5 konteynerde yapılan aramalarda 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ile gümrük işlemleri yapılmaksızın sokulmaya çalışılan 18 bin örtü ve 500 kıyafet ele geçirildi.

SİGARA PAKETİ ÜZERİNDE NECATİ ŞAŞMAZ\'IN FOTOĞRAFLARI
Ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon lira olduğu belirtildi.  Ele geçirilen kaçak sigara paketlerinin bazılarında \"Murad Alamdar\" yazarken oyuncu Necati Şaşmaz\'ın fotoğraflarının da olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
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-Konteynerlerin görüntüsü
-Polisleirn konteynerleri açması
-Ele geçirilen sigaraların görüntüsü
-Dedektör köpeğin görüntüsü
-Bir sigara paketi üzerinde Necati Şaşmaz\'ınfotoğrafı
-Genel ve detay görünütler
 

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