Dubai'de tecavüze uğrayan kadın kendini hapiste buldu

Norveçli Marte Deborak Dalelv'un (24), tecavüze uğradığı Dubai’de, ‘evlilik dışı ilişkiye girdiği’ gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Norveç’te yayınlanan VG gazetesine göre Dalelv, 2011 Mart ayında Katar’da mobilya tasarımıyla ilgili iş buldu. Dalelv, üç ayda bir de komşu Dubai’ye geçiyordu. Mart ayında, iş grubuyla yine Dubai’ye gittiler. İş görüşmelerinin sona ermesinin ardından, kadınlar kendi aralarında kutlama yapmaya karar verdi.

'Çok içmiştik'

Dalelv, bu kutlamada başına gelenleri, gazeteye şöyle anlattı: “Uzun bir akşam oldu, çok içtik. Otele geldiğimizde sarhoş olduğumu anlayıp, erkek meslektaşımdan iyi niyetle beni odama çıkarmasını istedim. Ama beni kendi odasına çıkardı. Girmek istemeyince, zorla kucaklayıp içeri soktu. Bana yatağında yatabileceğimi, kendisinin kanepede yatacağını söyledi. Ertesi sabah uyandığımda kıyafetlerim gitmişti, yüz üstü yatıyordum. Boynumdan başımı aşağıya bastırdı. Kapı çaldığında, çenemi tutmamı söyledi; eşyalarımı alıp kaçtım. Arkamdan bağırdı, ‘Unutma, böyle olmasını sen istedin’ dedi.”

Tecavüz suçlaması yok

Dubai polisine şikâyette bulunduğunda iki saat sorgulandığını söyleyen Dalelv, “Doktor, acı ve yaralarıma karşın tecavüz teşhisi koymak istemedi” dedi. Sonrasında tutuklandığını, başka bir tutuklunun telefonundan ailesi ve büyükelçiliği aradığını söyleyen Norveçli kadın, alkol kullanmak, yalan beyanda bulunmak ve evlilik dışı ilişkiye girmekten 16 ay hapis cezası aldı. Kararı temyize götüren Dalelv, pasaportu alındığı için eylül ayındaki duruşmaya kadar Dubai’den ayrılamıyor. Kimliği açıklanmayan adama da evlilik dışı ilişki nedeniyle dava açılmış, ancak tecavüz suçlaması yok.