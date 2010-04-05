Dubai'de öpüşen çifte hapis cezası

T24-

Çift, geçen Kasım ayında, Dubaili bir kadının restoranda dudaktan öpüştükleri ve ahlak yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle dava açması üzerinde tutuklanmıştı.







Başvuruyu yapan 38 yaşındaki kadın Jumeirah Tatil Beldesi'nde kızıyla yemek yerken gördükleri karşısında rahatsız olduğunu söyledi.



Çiftin avukatı ise davacı kadının, 2 yaşındaki kızının, çifti öpüşürken gördüğünü söylemesi üzerine dava açtığını, kendisinin herhangi bir olaya tanık olmadığını savundu.



Najafi, temyiz davasını kaybetmeleri karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirtti.



Çift ikinci bir temyiz davası açmayı planlıyor.



Benzeri davalar

Dubai'de birbirlerine seksi telefon mesajları gönderen Hintli bir adam ile kadın üç ay hapis cezasına çarptırıldı.







Mahkeme, sözkonusu adam ile kadının "günah işlemeyi" planladıklarına hükmetti.



Hintli çift, ilk olarak altı ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezanın süresinin dolmasının ardından sınırdışı edilmelerine karar verilmişti. Ancak temyiz mahkemesi, öngörülen hapis cezasının süresini indirdi ve çifte ülkede kalma hakkı tanıdı.



Mahkeme, sanıkların arasında bir ilişki olup olmadığı hakkında kesin kanıtlar bulunmadığına hükmetti. Bu yönde kanıtlar olması durumunda, çiftin çok daha ağır bir cezaya çarptırılabilecekleri belirtiliyor.



Evlilik dışı cinsel ilişkiler Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasa dışı kabul ediliyor ve "günah" olarak nitelendiriliyor.