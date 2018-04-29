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BBC Türkçe

Dubai'de ilk robot polis göreve başlıyor

Dubai'de emniyet yetkilileri, kentte görev yapacak ilk robot polisi kamuoyuna tanıttı. Robot polis, kentteki alışveriş merkezlerini ve turistik ziyaret yerlerini denetleyecek.

29 Nisan 2018 20:30

Dubai'de emniyet yetkilileri, kentte görev yapacak ilk robot polisi kamuoyuna tanıttı.

Robot polisler, kentteki alışveriş merkezlerini ve turistik ziyaret yerlerini denetleyecek.

Ayrıca insanlar robota suç ihbarında bulunabilecek, ceza ödeyebilecek ve göğsündeki dokunmatik ekran üzerinden bilgi alabilecek.

Robot polis tarafından toplanan veriler ulaştırma yetkilileriyle de paylaşılacak.

Hükümet, 2030'a kadar polis gücünün yüzde 25'ini robotlaştırmayı planladığını belirtiyor.

Ancak hükümet yetkilileri, robotların insanların yerini almayacağını aktarıyor.

Dubai Emniyeti Akıllı Hizmetler Başkanı Halid El Razuki, "Polis memurlarımızı bu araçla yer değiştirmeyeceğiz" dedi.

Razuki şunları ekledi: "Ancak Dubai'de yaşayanların sayısı artıyor. Bu yüzden doğru yerde çalışmaları ve güvenli bir şehri mümkün kılmaları için polis memurlarımızın yerlerini değiştireceğiz. Birçok insan emniyet müdürlüklerini ve müşteri servisini ziyaret ediyor ancak bu araçla, halka 7 gün 24 saat ulaşabiliriz".

Robot şu an için sadece Arapça ve İngilizce iletişim kurabiliyor ancak ileride Rusya, Çince, Fransızca ve İspanyolca'yı da kullanabilir olması hedefleniyor.

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