Dubai Veliaht Prensi, dördüz doğurduktan sonra taburcu olamayan çiftin bütün hastane borçlarını ödedi

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Al Maktum, dördüz bebek doğurduktan sonra hastane faturalarını ödeyemediği için taburcu olamayan Nijeryalı bir çiftin bütün borçlarını ödedi.

The Independent'ta yer alan habere göre, prematüre olarak dünyaya gelen ve acilen sezaryanla doğum yapan 29 yaşındaki Suliyat Abdulkerim, dördüz bebek dünyaya getirdi. Erken doğum, yoğun bakım, sezaryan gibi süreçler yaşandığı için Nijeryalı çiftin doğumdan sonra hastaneden çıkış yapabilmek için 400 bin Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ödemesi gerekti.

Hastane faturasını karşılayamayan çift sağlık sigortaları da olmadığı için taburcu olamadı.

Çiftin durumu kısa süre içinde Nijeryalı topluluklar tarafından yardım kampanyası olarak gündeme getirildi. Çiftin borçları için 42 bin Dirhem toplandı.

Haberlerde çiftin durumundan haberdar olan Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan Al Maktum, harekete geçti ve çiftin bütün hastane borçlarını ödedi. Çift çocuklarından birine Prens'in adını verme kararı aldı.