Dubai Şeyhi'nin yatı Bodrum'a sığmadı

Dünyanın sayılı zenginleri arasında bulunan Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 110 metrelik lüks yatı 'Radiant', Bodrum Limanı'na giremedi.



Otomotiv, akaryakıt ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'ın ailesi ile İngiliz ve ABD'li dostlarının içinde bulunduğu yat, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Bodrum'a geldi.

Al Futtaim'in yatta olup olmadığı öğrenilemezken, büyüklüğü nedeniyle Bodrum Limanı'na giremeyip Karaada açıklarına demirleyen yattan inenler kano ve jet-ski'ye binip, su sporları yaptı.

Yattakilerin iki hafta boyunca Ege ve Akdeniz'in cennet koylarını gezeceği öğrenildi.

Üzerinde helikopteri de bulunan 'Radiant' isimli lüks yatın Rus medya patronu Boris Berezovsky için Roman Abramoviç'in 115 metrelik Pelorus adlı yatına rakip olarak yaptırıldığı, 2010 yılında Abdullah Al Futtaim'e satıldığı öğrenildi.

100 metre ilerdeki bir botu alabora edebilecek yüksek güçlü bir askeri su topu bulunan yatta, savaş uçaklarında acil durumlarda koltuk fırlatmaya benzeyen özel bir güvenlik sistemi bulunuyor. Korsan saldırısı ya da acil durumda turbo motorları sayesinde 75 knot hızla gidebilen bir güvenlik botu da yatta hazır tutuluyor.