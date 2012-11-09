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Dubai Prensi'nin uçağı Diyarbakır'a acil indi

Uçak, Diyarbakır Havaalanı'na saat 13.50'de acil iniş yaptı

09 Kasım 2012 21:27

 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı ve Başbakan Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un ailesini taşıyan özel uçak, Maktum'un rahatsızlanan 1 yaşındaki oğlu için Diyarbakır Havaalanı'na acil iniş yaptı. Hastanın tedavi edilmesinin ardından uçak Diyarbakır'dan ayrıldı.
 
Edinilen bilgiye göre, Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un ailesini taşıyan özel uçağın İstanbul'dan Dubai'ye seferi sırasında, Maktum'un 1 yaşındaki oğlu, Zeyat Muhammed Raşid El Maktum rahatsızlandı.
 
Uçak, Diyarbakır Havaalanı'na saat 13.50'de acil iniş yaptı. Maktum'a Universal Hastanesi'nde yapılan müdahale ve tedavinin ardından saat 16.00'da uçak tekrar Dubai'ye gitmek için Diyarbakır'dan havalandı.
 
Diyarbakır Havaalanı Port Klinik Sorumlusu Dr. Ahmet Dursun Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Dubai'ye giden uçakta bulunan 1 yaşındaki hastanın, boğaz enfeksiyonu nedeniyle ateşinin yükseldiğini, bu nedenle uçağın Diyarbakır'a acil iniş yaptığını söyledi.
 
Yüksek ateşi olan bebeğe müdahale ettiklerini kaydeden Çetin, “Hemen port klinik ambulansı ile bebek Universal Hastanesi'ne götürüldü. Orada, bebeğe gerekli tedavi uygulandı ve ateşi düşürüldü. Yaklaşık 2 saat Diyarbakır'da kaldılar. Bebeğin yanında annesi ve anneannesi de vardı” diye konuştu.
 

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