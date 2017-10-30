Dubai polisi ailesinin odasına kitlediği genç kızı Instagram sayesinde kurtardı

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Ekim (DHA) – Ailesi tarafından iki gün boyunca odasında kitli tutulan genç kız Dubai polisine Instagram üzerinden ulaştı.

Dubai polisi Çocuk ve Kadın Koruma Birimi direktörü Saeed Rashid Al Haili genç kızdan yardım çağrısı aldıktan sonra bir ekibin kızın konumunu belirlemek için çalıştığını uzun çabalar sonucu ev adresine ulaşılıp eve gidildiğini aktardı.

Polisleri gören aile şaşkınlıkla kızlarını haber vermeden arkadaşlarıyla dışarı çıktığı için cezalandırdıklarını aktarırken, genç kız 21 yaşına girdiğinde evi terkeden ablası gibi teyzesiyle yaşamak istediğini söyledi.