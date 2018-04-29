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BBC Türkçe

Dubai merkezli medya grubu MBC, Türk dizilerini yayından kaldırıyor

Arapça yayın yapan önde gelen medya gruplarından MBC, bünyesindeki 11 kanala talimat göndererek, Türk dizilerinin yayından kaldırılmasını istedi. Bu karardan etkilenen altı dizi olduğu bildirildi. Kararın nedeni ise henüz bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Arapça yayın yapan, dünyanın önde gelen medya gruplarından biri olan Dubai merkezli MBC, bünyesindeki tüm kanallarda Türk dizilerinin gösterimini durdurmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan İngilizce gazete The National'ın haberine göre, MBC, bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi.

Haberde "ani" olduğu belirtilen bu kararın arkasındaki nedenler henüz bilinmediği vurgulandı.

MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek, The National'a yaptığı değerlendirmede, kararı doğruladı ancak bu kararın neden veya kim tarafında alındığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

Hayek, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

Hayek, kararın 2 Mart Cuma günü alındığını da sözlerine ekledi.

The National haberinde, şu ana kadar aralarında Vatanım Sensin'in de olduğu altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını ifade etti.

MBC Sözcüsü Hayek, alınan kararın kendileri için "daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma" fırsatı sunabileceğini vurguladı.

MBC Group'un 1991 yılında Londra'da uydudan Arapça yayın yapan ilk özel televizyonu kanal olarak kuruldu.

Genel merkezini 2002 yılında Dubai'ye taşıyan MBC'nin bünyesinde 11 kanal bulunuyor.

Şirketin hissedarlarının kim olduğu bilinmiyor ancak aralarında Suudi Arabistan kraliyet ailesinin üyelerinin olduğu ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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