Dubai Marinası bir "robot köpekbalığı" tarafından temizlenecek

T24 Haber Merkezi

Dubai, marinasını temiz tutabilmek için kasım ayında yüzebilen bir drone kullanmaya başlayacak. ''WasteShark''(Atık Köpekbalığı) isimli drone, suya atılan çöpleri vakumlu sistemiyle içine çekebiliyor.

Hollandalı firma RanMarine tarafından geliştirilen drone, 2 yıl süren test aşamasından sonra ilk kez Dubai'de kullanılacak. Wateshark'ın hem sensörlerle kendini kontrol edebilen, hem de uzaktan kumandalı modelleri bulunuyor. Drone, kıyıdan atılan çöplerin açık denize çıkmasını engellemek amacıyla yapıldı. Drone geri dönüştürmek üzere 160 kilograma kadar çöp depolayabiliyor.

'WasteShark'ın sensörlü modelinin fiyatı 23 bin dolar, uzaktan kumandalı modelinin fiyatı ise 17 bin dolar olarak belirlendi.

Yüzen drone, çöpleri toplamanın yanısıra hava ve su kalitesi hakkında ölçümler yapabiliyor ve içindeki filtre sayesinde suyu arsenik ve ağır metaller gibi maddelerden arındırabiliyor.