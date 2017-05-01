Dubai kendi yazı karakterine sahip ilk şehir oldu

Dünyanın en uzun binasına ve en büyük alışveriş merkezine sahip olmakla yetinmeyen Dubai, kendine özgü yazı karakterine sahip ilk şehir oldu.

Microsoft tarafından tasarlanan yazı karakteri hem Latin hem de Arapça alfabe kullanılarak hazırlandı.

Hükümet kurumlarının resmi yazışmalarda bu yazı karakterini kullanacağı belirtiliyor.

Dubai Prensi Hamdan bin Muhammed El Maktum, yazı karakterinin tasarlanmasının her aşamasında yer aldığını söyledi.

El Maktum "Dijital dünyada ilk sırada yer almak için devam eden çabalarımız kapsamında bizim için çok önemli bir adımdı" dedi.

"Bu yazı karakterinin ve onun kendine özgü özelliklerinin çevrimiçi kullanılan diğer yazı karakterleri ve akıllı teknolojiler arasında popüler olacağına eminiz."

Dubai hükümeti yazı kararkterinin tasarımının "modernliği yansıttığını ve şehirden ilham aldığını" ve "Latin ve Arapça arasında uyum yaratmak için tasarlandığını" açıkladı.

Yazı karakterinin tanıtım kataloğunda "Kendini ifade etmek bir sanat tarzıdır" deniyor.

Ancak insan hakları örgütleri tarafından ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaları nedeniyle sık sık eleştirilen Birleşik Arap Emirlikleri ve onun yedi emirliğinden biri olan Dubai'nin 'kendini ifade etme' hakkına vurgu yapması soru işaretleri doğurdu.

Anayasa düşünce ve ifade özgürlüğünü garanti ediyor, ancak İnsan Hakları İzleme Örgütü bu güvencenin "vatandaşların günlük yaşamında bir etkisinin olmadığını" ve "tutuklama ve insan hakları ihlalleri dalgası gördüklerini, muhaliflerin seslerinin kısıldığını ve özgürlüklerinin kısıtlandığını" kaydediyor.

İnsan Hakları İzleme örgütü, Mart ayında insan hakları aktivisti Ahmed Mansur 'un gözaltına alınmasını "barışçıl muhaliflere katı tahammülsüzlüğü" gösterdiğini söylemişti.