Dubai Emiri, devlet dairesinde kimseyi bulamadı

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, pazar günü bir kamu dairesine gerçekleştirdiği ziyarette normalde masalarında olması gereken çalışanları bulamayınca boş ofiste bir süre dolaştı.

Maktum'un bu anları sosyal medyada ilgi gördü. El Maktum, Arap yarım adasında haftanın ilk iş günü olan pazar günü Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'nın bir birimine ziyaret gerçekleştirdi.

Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başbakanı ve Başkan Yardımcısı da olan 67 yaşındaki El Maktum, duvarlarında kendi fotoğrafının asılı olduğu ancak çalışanların yerinde olmadığı ofiste bir süre dolaştı.

​El Maktum'un ziyaretini gösteren 14 saniyelik video Twitter'da yayıldı ve kısa zamanda büyük ilgi gördü.