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Ekonomi

“Dubai blockchain uygulamalı bir akıllı kente dönüşebilir”

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Dubai’de teknolojik gelişmeler kapsamında oluşturulan bir yönetim girişimi olan Smart Dubai Direktörü Dr

07 Ocak 2019 14:52

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Dubai’de teknolojik gelişmeler kapsamında oluşturulan bir yönetim girişimi olan Smart Dubai Direktörü Dr. Aisha Bint Butti Bin Bishr, Dubai’nin gelecek birkaç yıl içerisinde tamamen blockchain uygulamalı bir “akıllı kent”e dönüşebileceğini söyledi.
Dünya genelindeki girişimci blockchain startuplarını bulma ve söz konusu şirketleri operasyonlarını Dubai’de yürütmeye dayalı Global Blockchain Challenge’ın da organizatör kurumu olan Smart Dubai Direktörü Bishr, Dubai’nin dünyanın blockchain ve kripto para merkezi olma yolunda şu an en iyi döneminde olduğuna dikkat çekti:
“Dubai rekor bir sürede blockchain sektöründe küresel anlamda girişimcilerin ana istikameti haline geldi. Liderliğimizin sağladığı önsezi ile emirlik, yenilikçi teknolojilerin adaptasyonu ve söz konusu teknolojilerin Dubai’de yaşayan veya Dubai’yi ziyaret eden kişiler için gelişmiş, bağlantılı ve kusursuz bir şekilde hizmet vermesi konusunda oldukça gelişti.”

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