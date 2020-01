Duayenler ve yeni isimler bir kez daha Salon'da buluşuyor

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Salon İKSV 2017’de de müziğin farklı türlerinin en nadide isimlerini sahnesinde konuk etmeye devam edecek.

Duyuruduğu 2017 programına göre Salon, ocak ayının ikinci haftası itibarıyla baharı müjdeleyen Nisan ayı da dahil olmak üzere kendi kulvarında başarılarıyla isimlerini duyurmuş ve haklı bir yer edinmiş olan birçok müzisyen ve grubun yanı sıra, müzikle tanıştıkları günden bu yana üretimlerini sürdüren ve gelecek vaat eden sanatçıları da sahnesinde ağırlayacak.

Kış sezonunun ilk konuğu klarnet, bağlama ve kanunun sıra dışı birlikteliğinin temsilcisi Taksim Trio olacak. Ardından söz yazarı, besteci, saksofonist Korhan Futacı ve Kara Orkestra’nın zengin orkestral dokuya sahip müzikleriyle dikkat çeken parçaları dinleyici ile buluşacak. Yerli saykedelik müzik grubu BaBa ZuLa, Türkiye’de kendine geniş bir hayran kitlesi edinen saykedelik müziğin en kült yorumlarını Salon sahnesinden dünyaya duyuracak. Caz vokalisti Deniz Taşar ve bas gitarist Şentürk Öztaş’ın ortak projesi olarak hayata geçen Songs From a Breeze, yepyeni bir proje olarak bas ve vokalin gücünü, minimal ve samimi bir tavırla birleştirdiği müzikleri ile dinleyicilerini Salon’da karşılayacak.

Norveçli folk-pop müzisyeni Moddi, hayat dolu, akustik folk-pop melodilerini dinleyici ile buluşturmak üzere Salon’a gelecek. 123’ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara, zarif vokalleri, yeni hikâyeleri ve yepyeni albümünden parçalarla Salon’da hayranlarının karşısına çıkacak. Kutay Soyocak ve Taner Yücel’in heyecan verici ortak projesi Jakuzi kısa bir aradan sonra Ocak ayı sonunda Salon’da tekrar dinleyici ile buluşacak.

Yeni isimlerin keşfedildiği bir sahne olma niteliği de taşıyan Salon, Jeff Buckley naifliğindeki vokalleri ve Nina Simone’u andıran ses rengiyle Londra’da son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden birini, Nilüfer Yanya’yı Play Tuşu işbirliğiyle sahnesine konuk edecek. Elektronik müzik bestecisi ve prodüktör Başak Günak’ın projesi Ah! Kosmos, ödüller alan görsel şovlarıyla uzun bir aradan sonra tekrar Salon sahnesinde olacak.

Yoluna hız kesmeden devam eden Salon’un Şubat soğuklarına direnen programında Norveçli caz piyanisti ve bestecisi Bugge Wesseltoft’un ikonik elektronik caz projesi Bugge Wesseltoft’s New Conception Of Jazz, Beyrutlu blues, garage rock grubu The Wanton Bishops, Californialı şarkıcı, söz yazarı, kent ozanı Cass McCombs ve ekip arkadaşlarından oluşan Cass McCombs Band, 100% Müzik konserleri kapsamında Salon’da hayranlarıyla buluşacak olan, canlı performansları ile dinleyen herkesi hayran kitlesine ekleyen, 2012’de İstanbul Caz Festivali’ne konuk olan, indie rock’ın Kanada çıkışlı ismi The Dears, zamansız müziği ve ozanlık mertebesine erişmiş vokalleriyle New Jerseyli şarkıcı, söz yazarı Luke Elliot, Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’ten oluşan, yerli sahnenin en saygıdeğer rock gruplarından Redd, dünyanın birçok ülkesinde sayısız performans sergileyen, Türk ve Yahudi müziğinin zengin köklerinden beslenen Yinon Muallem’in Derya Türkan, Yossi Arnheim ve Tuluğ Tırpan ile ortak projesi Bridges ve tuşesi yüksek davul ritimleri, sert vokalleriyle dinleyenleri adeta hipnotize eden Avustralyalı şarkıcı ve söz yazarı Kat Frankie bulunuyor.

Baharın enerjisi yeni sezonda da Salon’da hayat buluyor

Garanti Caz Yeşili kapsamında indie pop’un yeni yüzlerinden İngiliz Seafret, Cezayirli folk müziği sanatçısı Souad Massi, alternatif sahnenin Ankara çıkışlı grubu Son Feci Bisiklet, yeni bir tını arayanların müjdecisi niteliğinde isimler olarak Salon’un misafiri olacaklar. Yunan deneysel rock grubu No Clear Mind, 100% Müzik konserleri kapsamında Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, oradan da Avrupa’ya doğru uçuran oryantalist melodilerin sahibi Riff Cohen ve İsveçli shoegaze, indie pop grubu The Radio Dept. de Salon’da unutulmayacak performanslara imza atmaya hazırlanıyorlar.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Salon, 2017’de de müziğin farklı türlerinin en nadide isimlerini sahnesinde konuk etmeye devam ediyor.

Salon’un yeni yılın enerjisini ve coşkusunu sahneye taşıyan konserlerinin biletleri 28 Aralık Çarşamba gününden itibaren satışa çıkıyor. Sofistike bir atmosferde yeni keşifler ve kaliteli müzik için Salon’u takipte kalın.

Ayrıca, Salon’un yeni sezon programında yer alan sanatçıların şarkılarından oluşturulan çalma listesi, https://goo.gl/JRYn7t adresinden takip edilebiliyor.

Bilet Bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazartesi’den Cumartesi’ye her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.

Salonla ilgili tüm sorular için: medya@iksv.org

facebook.com/saloniksv

twitter.com/saloniksv

instagram.com/saloniksv

youtube.com/iksvistanbul