Duayenler geleceğin gazetecilerini yetiştirecek

İSTANBUL, (DHA)-BAHÇEŞEHİR Üniversitesi ve Doğan Haber Ajansı işbirliğiyle, duayen gazetecilerin eğitmenliğinde gazeteci adayları yetiştirilecek. Program başka alanlarda lisans eğitimi almış ama gazeteci olmak isteyenlere bu fırsatı sunarken, aynı zamanda politika, ekonomi, eğitim, sağlık haberciliği gibi dallarda da uzmanlaşmalarını sağlayacak.

Geleneksel gazetecilik tecrübesini dijital gazetecilik ile birleştiren \"International News Academy\" 15 Şubat\'ta eğitimlerine başlayacak.

Programa katılan gazeteci adayları Bahçeşehir Üniversitesi\'nde alacakları teorik eğitimin ardından mentorler ile haberciliği Hürriyet Gazetesi ve Doğan Haber Ajansı çatısı altında uygulamalı olarak deneyimleyecek.

\"SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN GAZETECİLER BU PROGRAMDAN ÇIKACAK\"

Doğan Haber Ajansı Yeni Medya Direktörü Salih Zeki Sarıdanişmet bu programın en önemli iki farkının, teorik ve pratik eğitimi bir araya getirmesi ve uzman gazeteci yetiştirmeye odaklanması olduğunu belirterek, temel hedefin daha önce farklı bir dalda lisans eğitimi almış başarılı profesyonelleri gazeteciliğe kazandırmak olduğunu vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi\'nin dünya standartlarındaki eğitim altyapısı ve Washington, Berlin gibi önemli merkezlerdeki kampüslerinin de adaylara yeni ufuklar açabileceğini ifade eden Saridanişmet \"Bugün artık sadece iletişim fakültesi mezunu olmak gazetecilik yapmak için yetmiyor. Sektörün ihtiyacı olan uzman gazetecilerin eğitimi için özel olarak bir program dizayn ettik. Hem üniversitenin çok değerli hocaları işin teorik tarafını anlatacak hem de duayen gazetecilerin mentorluğunda arkadaşlarımız işe başladığı gün fonksiyonel olabilecekler\" dedi.

\"ALAYLILAR İLE MEKTEPLİLERİN ORTAK PROJESİ\"

Programda adaylar gazeteciliği dünya standartlarında öğrenirken bir taraftan da bizzat sahada çalışan gazetecilerin tedrisatından geçeceğini belirten Sarıdanişmet \"Bu projeye katılan arkadaşlar sektöre hem mektepli hem de alaylı olarak girecek. Farklı alanlarda lisans eğitimini başarıyla tamamlamış genç arkadaşlardan toplumsal duyarlılığı yüksek ve gazetecilik heyecanını hisseden herkese açık bir program\" şeklinde konuştu.

\"BU MODEL TÜRKİYE\'DE İLK\"

Gazetecilik alanında çalışacak nitelikli iş gücü yetiştirebilecekleri bir program geliştirildiğini belirten Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve proje koordinatörü Prof. Dr. Kemal Suher ise \"İlk olarak adaylara işin teorik kısmını öğreteceğiz. Daha sonra konunun uzmanlarının verdiği eğitimler olacak. Adaylar DHA\'da, ustaların yanında çıraklık eğitiminden geçecek. Bütün bu sürecin ardından isteyen adaylar, yüksek ihtimalle Washington’a mesleki kültür gezisine gidecekler. Tüm bu sürecin sonunda ise belli bir çıtayı aşan adaylar DHA tarafından kabul edilip orada çalışmaya başlayacak. Bu model Türkiye\'de ilk kez yapılıyor. \" dedi.

Eğitim programı ile küreselleşen dünyanın sunduğu yeni teknolojik olanaklar derslerin içeriğine yansıtılarak uluslararası düzeyde haberciler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Eğitim süresince temel gazetecilik, yeni nesil habercilik uygulamaları, görsel gazeteciliğin teknik uygulamaları gibi dersler verilirken katılımcıların uluslararası düzeyde bir haberci olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

USTALARIN İZİNDEN

Bir haber ajansıyla bir üniversitenin ortak projesi olan programın eğitimcileri arasında Ali Kırca, Rıdvan Akar, Mehmet Güler, Hakkı Öcal ve Faruk Bildirici gibi uzun yıllar gazeteciliğe emek vermiş deneyimli akademisyenler var. Mentorler arasında ayrıca haberin mutfağında yetişmiş Hamdi İstanbullu, Çınar Oskay, İhsan Yılmaz, Ömer Erbil, Uğur Demirkırdı önemli gazeteciler de yer alıyor.

\"Temel Gazetecilik\", \"Haberciliğin Temel Alanları\", \"Habercilikte Uzmanlaşma Semineri\", \"Habercilikte Uzmanlık Alanları Özel Eğitimleri\" ve \"Mentorlerle Eğitim\" başlığı altında temelde 5 aşamalı olan INA, 15 Şubat Perşembe günü Prof. Dr. Haluk Gürgen\'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Teorik eğitimlerin ve mentorlerle çalışmaların ardından isteyen katılımcılar başta Washington olmak üzere yurtdışındaki belli medya kuruluşlarını yerinde görme fırsatı bulacak. Bu süreçte adaylar BAU\'nun yurtdışı kampüslerinin imkanlarından da yararlanabilecek.

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