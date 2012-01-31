-Duayen sendikacı yaşamını yitidi ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının eski Genel Başkanı Mustafa Başoğlu vefat etti. Son bir aydır solunum yetmezliği teşhisiyle Ankara Türkiye Diyanet Vakfı 29 Mayıs Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatmakta olan Başoğlu, bugün sabah saatlerinde Ümitköy'deki evinde hayatını kaybetti. 2011 yılında yapılan son seçimlerde aday olmayarak 50 yıllık aktif sendikacılığı bıraktığını açıklayan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Onursal Başkanı Başoğlu, 16. Dönem Ankara Milletvekilliği ile eski cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in başdanışmanlığı görevinde de bulunmuştu. Mustafa Başoğlu'nun cenaze merasimi ve nereye defnedileceği konusunda daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi. Başoğlu, 1963 yılında kurucu üye olarak Sağlık İşkolunda sendikacılığa başlamış, ilk genel kurulda sendika başkanlığına seçilmişti. Daha sonraki yıllarda Türk-İş'te ve uluslararası işçi kuruluşlarında çeşitli görevler almıştı. 1977 yılında yapılan genel seçimde AP Ankara Milletvekilli olarak TBMM'ye giren Başoğlu, bir süre partisinin grup başkan vekilliğini vekaleten yürütmüştü. 15 Eylül 1994'te Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilen Başoğlu'nun işçi sorunlarıyla ilgili çeşitli konulardaki görüşleri gazete ve dergilerde, işçi-memur ayırımı konusundaki düşünceleri de, broşür halinde yayımlanmıştı.