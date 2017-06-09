Duayen gazeteci Doğan Heper hayatını kaybetti

Eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni ve gazetede 'Not' köşesinin yazarı Doğan Heper, hayatını kaybetti. Heper, geçirdiği ikinci beyin kanaması nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Heper'in anılarını topladığı "Milliyet'te 50 yıl" adlı kitabı 2016 yılında Doğan Kitap tarafından yayımlanmıştı.

Doğan Heper kimdir?

Doğan Heper, 1937 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü de bitirdi. 1964'te Abdi İpekçi'nin isteği ile Milliyet gazetesi kadrosuna girdi.

Milliyet'te Abdi İpekçi'den sonra en uzun süre genel yayın yönetmenliğinde bulundu. Milliyet'te muhabirlik, sayfa sekreterliği, sorumlu müdürlük, yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği, murahhas üyelik, icra kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği, Doğan Medya Grubu yayın konseyi üyeliği ve yazarlık yaptı, yapıyor.

Bu arada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nde ve İletişim Fakültesi'nde ders verdi.

Aynı gazetede, Milliyet'te, 50 yıl çalışmakla bir rekora imza attı.İstanbul Barosu, Basın Konseyi ve Gazeteciler Cemiyeti üyesi. Basın Konseyi ikinci başkanlığını çok uzun bir süre yaptı.