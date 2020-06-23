Duayen gazeteci Cüneyt Arcayürek mezarı başında anıldı

Hürriyet’te yayımlanan ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'un dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye gönderdiği mektup haberiyle ünlenen ve Barış Harekâtı'ndan sonra Kıbrıs'a ilk giren gazeteci olan Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı.



Ankara gazeteciliğinin efsane ismi olan Cumhuriyet yazarı Cüneyt Arcayürek, bir süre de Hürriyet’in Ankara Temsilcisi olarak görev yapmıştı. Ölümünün 5. yıldönümünde Gölbaşı’ndaki mezarı başında düzenlenen sade törenle anıldı.



Anmaya Arcayürek’in eşi Esin Arcayürek, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı ve Türk Eğitim Vakfı üyeleri katıldı. Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı Ömer Turna ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin’in çelenkleri de Arcayürek’in mezarı başına bırakıldı.

"Eşsiz bir insandı"

Anmada konuşan Esin Arcayürek, eşine duyduğu özlemi dile getirerek "Yıllar nasıl geçti anlamadım. 55 yıl beraberdik, 5 yıl da ayrı geçti. 60 yıldır beraberiz. Onunla çok fazla anım var. Darbeler siyasi olaylar... Kıbrıs’a çıkartmaya gitmişti. Onu almamışlardı ve o da gizlice aralarına girerek, çıkartmanın ilk günü çatışmanın içinde karaya çıktı. Akşam tekrar İstanbul’a geldi ve haberini yazıp teslim etti. Sonra da eve geldi, tam savaştan çıkmış gibiydi. O eşsiz bir insandı, sayılı gazetecilerden biriydi. Şimdi neredeyse huzur içinde olsun" dedi.

"Gazeteciler için çok önemli bir örnek"

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ise, Arcayürek için "Onun yokluğunda hepimiz onu arıyoruz. Meslektaşları için idealist bir gazeteciydi" ifadelerini kullandı.



Mustafa Balbay ise "Cüneyt Arcayürek’le her gün Türkiye gündemini değerlendiriyordum. Unutamadığım anım, bir gece saat 1’de bir bakan istifa etti. 1.30’da baskı gidiyor, güç bela gazeteye haberi yetiştirdik. Ertesi sabah Cüneyt abinin suratı beş karış, ‘Keşke haber verseydin’ dedi. Geç saatti, rahatsız etmek istememiştim. Böyle her olaydan haberdar olmak isterdi. Haberin bütün aşamalarını bilen biriydi. Yeni gazeteciler için de çok önemli bir örnektir o. Özellikle 1950’lerden sonrasını yazmak isteyenler onun çalışmalarına bakmadan bir şey yapamazlar" diye konuştu.

'Johnson mektubu' ile yıldızı parladı

ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından dönemin Başbakanı İsmet İnönü'ye 5 Haziran 1964 tarihinde gönderilen ve 'Johnson Mektubu' diye anılan Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesini önlemek amacıyla ve kaba bir üslupla yazılmış olan mektup, 2 yıl boyunca gizli tutulduktan sonra, Cüneyt Arcayürek tarafından ele geçirildi.



Mektubun tam metni, 13 Ocak 1966'da Hürriyet'te yayımlandı. Hürriyet gizli tutulan mektubu yayımlayınca, 15 Ocak 1966'da dönemin iktidarı, İnönü'nün verdiği yanıtı da açıklamak zorunda kaldı. Cüneyt Arcayürek, bu olay üzerine hakkında çeşitli soruşturmalar ve davalar açılmasına rağmen, "Yılın Gazetecisi" unvanını kazandı.



1974 yılındaki Barış Harekatı sırasında Kıbrıs'a ilk giren gazetecilerden biri oldu. Arcayürek, yakın geçmişle ilgili politik anılar ve araştırmalar içeren 40’a yakın kitap da yazmıştı.