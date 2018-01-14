DUAYEN GAZETECİ BAKİ AVCI HAYATINI KAYBETTİ

Haber: İstanbul DHA

Sözcü Gazetesi haber müdürü duayen gazeteci Baki Avcı, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Baki Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Baki Avcı 1962 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para onun ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Avcı 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Görüntü Dökümü:

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-Baki Avcı\'nın fotoğrafı

