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DUAYEN GAZETECİ BAKİ AVCI HAYATINI KAYBETTİ

Haber: İstanbul DHA Sözcü Gazetesi haber müdürü duayen gazeteci Baki Avcı, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

14 Ocak 2018 14:39

Haber: İstanbul DHA
Sözcü Gazetesi haber müdürü duayen gazeteci Baki Avcı, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 
Baki Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Baki Avcı 1962 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para onun ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Avcı 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Görüntü Dökümü:
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-Baki Avcı\'nın fotoğrafı
 

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