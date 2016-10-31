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Yaşam

Duaya çıkan köylüler henüz "amin" demeden yağmur yağdı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yağmur duası sırasında başlayan yağış köylüleri sevindirdi

31 Ekim 2016 23:21

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yağmur duası sırasında başlayan yağış köylüleri sevindirdi.

Dalaman’ın kırsal Kapukargın Mahallesi’nde, kuraklık nedeniyle sıkıntı yaşayan köylüler, bugün öğle namazının ardından yağmur duası için Sarnıç Tepe’ye çıktı.

Dalaman İlçe Müftüsü Hasan Yozgat ve din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu. Yağmur duasına katılan yaklaşık 200 kişi, dua ettikleri sırada başlayan yağmurla büyük sevinç yaşadı.

Yağmur duasına katılan köylülerden 9 çocuk 18 torun sahibi 90 yaşındaki Bekir Çepel, 30 yıl önce böyle bir kuraklık yaşandığını hatırlatarak şöyle dedi:

"O zaman da buraya gelip, şu ilerdeki Erentepe’ye çıkıp, yağmur duasında bulunup, adak kestik. Aynı gün akşam yağmur yağdı. Bugün de dualarımızla birlikte yağmur birden indirdi. İnşallah bereketli olur" dedi. Köylülerden Ramazan Karakuş da 30 yıl önce yağmur duası için çıktığımız Erentepe’ye bu defa aramızda çok yaşlılar olduğu için çıkamayıp, duamızı burada yapmak durumunda kaldık. Allah, yüzümüze güldü, yağmur yağdı." 


Dalaman İlçe Müftüsü Hasan Yozgat da "Bizler, Allah’ın kuluyuz. Görevimiz Allah’a dua etmek. Yağmuru verir vermez ya da bugün verir veya başka bir zaman verir bu Allah’ın bileceği bir şey. Bizim görevimiz Allah’tan istemek . Sonucunu o takdir eder. Temennimiz güzel bir yağmur olması. Allah dualarımızı kabul etsin" diye konuştu.

Namaz kılınması ardından yağmur duasına katılanlara Dalaman Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan pide, kavurmalı pilav ve ayran ikram edildi.

 

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