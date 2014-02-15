Duaya 'Başbakan' müdahalesi

Ekonomi Bakanlığı görevinden 17 Aralık'ta yapılan yolsuzluk operasyonun ardından istifa eden AKP Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, Mersin Erdemli İlçesi'ndeki toplu temel atma töreninde konuştu. AKP'li bir diğer milletvekili Nebi Bozkurt temel atılırken okuduğu duada Başbakan'ın ismini söylemeyi unutunca müdahale Çağlayan'dan geldi.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan Mersin’de Sorgun barajı temel atma törenine katıldı.

Zafer Çağlayan burada AK partililere hitap etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Başbakan Erdoğan ile Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde görüştüğünü ifade eden Çağlayan konuşmasında şunları söyledi:

"Bu oyuna kanmayın. Mesele Türkiye’nin geleceği meselesidir. 27 senedir sanayicilik yapmış, fakirliği zenginliği de bilen birisiyim. 7 yıldır Ak Parti kadrolarında şerefle milletime hizmet ediyorum. 20 senedir basının önünde olan bir kardeşinizim. Benim sizlerden gizli hiçbir şeyim olmadı olmayacaktır da. Bizim Allah’tan başka kimseye veremeyecek bir hesabımızı yok. Biz, Sayın Başbakanımızın dediği gibi kefenimizle yola çıktık. Bu memleket için Zafer Çağlayan kurban edilecekse, sizler için Zafer Çağlayan bin kez kurban edilsin. Gelin usulsüzlüklerle dolu bu hadiseyi ortaya çıkartın. Üç ay önce siyaseti bırakacağımı söylemiştim. Şimdi buradan sizlere yeni bir havadis veriyorum. Son gelişen olayla birlikte inadına Erdemli’ye, inadına Mersin’e hizmet etmeye devam edeceğim."

Duya 'Başbakan' müdahalesi

Temel atma törenleri sonrasında platformda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AKP Milletvekilleri Zafer Çağlayan ve Nebi Bozkurt, Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile katılımcılar dua etmeye başladı. Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt, "Bizleri, bakanlarımızı, milletvekillerimizi, hükümetimizi, bürokratlarımızı memleketimize ve insanlarımıza faydalı olacak işlerde" dediği sırada Zafer Çağlayan araya girdi. Çağlayan, Nebi Bozkurt’a dönerek duada ismini söylemediği Başbakan Erdoğan’ı 3 defa ’Başbakanımızı’ diyerek hatırlattı. Bunun üzerine Nebi Bozkurt, Başbakan Erdoğan’ın ismini de söyleyerek duasına devam etti.