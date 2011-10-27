-Dualar "Azra bebeğin" babası için SİVAS (A.A) - 27.10.2011 - Van depreminde ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebeğin enkaz altında bulunan babası için dua eden aile bireyleri, Erciş'ten gelecek mutlu haberi bekliyor. Yaşadıkları evin enkazından, depremden 2 gün sonra torunu Azra ve gelini Semiha Karaduman ile birlikte yaralı çıkarılan babaanne Gülsade Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anını anlatmasının mümkün olmadığını ifade etti. Erzurum'daki tedavisinin ardından Sivas'taki evine gelen ve istirahat eden babaanne Karaduman, ağlayarak ''Yavrum orayı anlatamam, benim anlatacağım tek şey Sinan'ım. Sinan'ım için herkesten dua bekliyorum. Allah rızası için herkesten dua bekliyorum. Hiç ümidimi yitirmiyorum'' diye konuştu. Enkazın altından torunu Azra ve gelini ile birlikte çıkarıldığını ifade eden Karaduman, ''Ben gelinimle, torunumla bir çıktım, onlarla bir çıktım. Allah'ım inşallah Sinan'ımı da bağışlar. Rabbimden tek dileğim o. Allah'ım herkesi kurtarsın, bu acıyı kimseye yaşatmasın'' dedi. Karaduman, torunu Azra için ise ''O yavrum kucağımdaydı, onu Allah kurtardı. Kucağımızdaydı, işte Allah korudu, biz koruduk'' ifadelerini kullandı. Enkaz altındaki Sinan Karaduman'ın emekli tarih öğretmeni olan amcası Mustafa Karaduman ise Kırıkkale'de ikamet ettiğini, depremi duyar duymaz etki derecesini anlamak için bir müddet beklediğini, Ankara'dan Van'a uçak bileti bulamadıkları için Sivas'a geldiklerini söyledi. Yeğeni Sinan'ın eşi, kızı ve annesinden ayrı olarak dairenin farklı bölgesinde olduğunu öğrendiklerini belirten Karaduman, ''Şu anda dua etmekteyiz, Rabbimize duacıyız. İnşallah Rabbim iyi bir ameli, iyi bir dileği varsa onu dileğine ulaştırmak amacıyla ömrünü uzatır diye bekliyoruz'' dedi. Eski Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi olan ağabeyi Ahmet Karaduman ile eşi Gülsade, torunu Azra ve gelini Semiha Karaduman'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Mustafa Karaduman, yeğeni Sinan için de dua ettiklerini belirterek, ''İnşallah kurtulacaktır diye bekliyoruz'' dedi. Karaduman, akrabalarının Van Erciş'te enkaz bölgesinde olduğunu, Sinan'dan gelecek mutlu haberleri beklediklerini söyledi.