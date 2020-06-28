Dua videoları öğrencilerden müfredat kapsamında istenmiş

Aydın’da, “Eğitimde Ramazan Günlükleri” adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında küçük yaştaki öğrencilerden dua videosu talep edilmesi uygulamasının, “Zorunlu ders müfredatları kapsamında” yapıldığı belirtildi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ramazan ayında, “Eğitimde Ramazan Günlükleri” adıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje kapsamında, küçük yaştaki öğrencilere dua ve hadis okuma, kapı süsleme gibi etkinlikler önerildi. Projeye ilişkin ilçe milli eğitim müdürlüklerine mesaj gönderen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerin dua videolarının sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını istedi. Çocuklardan, “Duamı okudum, hadisimi okudum, yemek duamı yaptım” konulu videolar talep edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından paylaşılacağı bildirilen videoların altına, çocukların isimlerinin ve okul bilgilerinin ayrıntılı şekilde kaydedilmesi gerektiği ifade edildi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, etkinliğin Millî Eğitim Müdürlüğü’nün değil, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurumların işi olması gerektiğini belirterek projeyi TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, Bakan Selçuk’a, “Proje hangi müfredata dayanarak yürütülmektedir? Söz konusu projeden Bakanlığın bilgisi var mıdır” diye sordu.

CHP’li Bülbül’ün sorusuna, Aydın Valiliği’nden aldığı bilgi notu ile yanıt veren Bakan Selçuk, projenin müfredat kazanımları kapsamında yapıldığını öne sürdü. Etkinliklerin, dördüncü sınıftan itibaren tüm sınıf seviyelerindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders müfredatlarındaki kazanımlardan geliştirildiğini öne süren Selçuk, “Etkinlikler tamamen, zorunlu ders müfredatlarındaki kazanımlar doğrultusunda yapılmıştır” denildi.