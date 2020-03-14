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Dua Lipa'dan Orhan Pamuk paylaşımı

14 Mart 2020 14:38

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yazar Orhan Pamuk'un Kar romanını kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

24 yaşındaki, İngiliz genç şarkıcı Dua Lipa, Orhan Pamuk’un Kar romanının fotoğrafını takipçilerine sundu.

Lipa'nın paylaşımı şöyle:

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