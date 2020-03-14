Dua Lipa'dan Orhan Pamuk paylaşımı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="headline detail-headline compact">\n<div class="headline-inner _flex">\n<div class="main-image">\n<div class="main-title">Dünyaca ünlü şarkıcı<strong> Dua Lipa</strong>, yazar <strong>Orhan Pamuk</strong>'un Kar romanını kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class="news-body-content content-element">\n<p>24 yaşındaki, İngiliz genç şarkıcı Dua Lipa, Orhan Pamuk’un Kar romanının fotoğrafını takipçilerine sundu.</p>\n<p>Lipa'nın paylaşımı şöyle:</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/03/1584186085508-76832678-2-edd-4-c-62-974-a-96-f-285-a-4-e-1-ed-297-x-660.jpg" alt width="297" height="660" /></p>\n</div>\n</body>\n</html>