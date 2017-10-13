DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül: Hafızasına devlet tarafından el konulan üniversite yönetimi devraldık

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİCLE Üniversitesi (DÜ) Röktürü Prof.Dr.Talip Gül, darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturmalar kapsamında yaklaşık 200 öğretim üyesi ihraç edilen ve eski rektörü tutuklanan üniersitede son 1 yılda yaptıkları çalışmaları anlattı. Rektör Prof.Dr. Gül, \"Darbe girişimi sonrası yaşanan süreç nedeniyle enkaz değil, yıkılmış bir üniversite yönetimi devir aldık. Kurumsal hafıza ve bilgisayarları devlet tarafından el konulmuş bir üniversite yönetimine geldik\" dedi.

Darbe girişimi sonrasında yürütülen soruşturmalar nedeniyle öğretim üyelerinden yaklaşık 200\'ü ihraç edilen, eski rektör ve bazı yöneticileri tutuklanan DÜ\'nün 1 yıllık Rektörü Prof.Dr.Talip Gül, düzenlediği basın toplantısı ile yaptıkları çalışmaları anlattı. Darbe girişimi sonrası süreç nedeniyle enkaz değil, yıkılmış bir yönetimi devr aldıklarını, kurumsal hafızası ve bilgisayarları devlet tarafından el konulmuş bir üniversite yönetimine geldiklerini söyleyen Rektör Prof.Dr. Gül, şöyle dedi:

\"Bir taraftan FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerle ilgili soruşturma komisyonları kurarken, diğer yandan eğitim öğretim faaliyetlyeri ile ilgili çalışmalar yaptık. Soruşturma komisyonlarından mevcut 700 kişilik akademisyen kadrosundan yaklaşık 400\'e soruşturmadan geçti. Oluşturduğumuz komisyonlar ile bütün birimler için yönergeler hazarladık. Çoğu Tıp Fakültesinde olmak üzere 200\'e yakın öğretim üyesinin ihraç edilmesi nedniyle diğer Üniversitelerden hoca desteği ile eğitim ve sağlık hizmetleri falayitlerini yürütmeye çalıştık. YÖK, daha yeni 40 Yardımcı Doçent kadrosu verdi. İhraç edilen bütün öğretim üyeleri yetişmiş kalifiye elemanlardı. Ancak, terör örgütü bağlantıları nedeniyle ihraç edilmeleri gerekiyordu. Kimse Diyarbakır\'a gelmek istemiyor. Bu açığı doldurmaya çalışıyoruz. Tıp fakültesi ve hastanelerimizin bu konuda öğretim üyesi ihtiyaçları var, bunu karşılamaya çalışıyoruz. Profesör ve doçentleri buraya getiremiyoruz. Buraya gelmeleri için onlar açısından özendirici şartların olması gerekir. Diyarbakır\'da görev yapmak için YÖK\'ü bu konuda pozitif ayrımcılık yapması gerekir. Şu anda 3 fakültemizde profesör olmadığı için dekanlıklarına vekaleten ben ve başka arkadaşlar bakıyor.\"

\'ÜNİVERSİTEYİ 3 MİLYON ZARARA UĞRATMIŞLAR\'

Prof.Dr.Talip Gül, göreve geldikten sonra geçmiş yönetimin yaptığı bütün çalışmalar ve ihaleler ile ilgili de çalışma başlattıklarını ifade ederek, \"Ziraat Fakültesi\'ne ait 6 bin dönem arazi başkalarına ekim yapılması için kiralanmış, ihaleyi alanlarda başka şahıslara kiralamışlar. Sayıştay\'dan müfetiş iskedik gelip incelediler. Üniversitenin 3 milyon zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Biz de zararları Ziraat ve Veteriner Fakülteleri\'nin eski dekanlarına kestik. Kiraya veriler ariziların elektrik paralarını bile vermemişler\" dedi.

Üniversite kampusunde bulunan kantin işletmelerini yeniden elden geçirdiklerini ve yıllık 9 bin liraya kiraya verilen ihaleleri yıllık 70 bin gibi yüksek rakamlara yeniden ihale ettiklerini söyleyen Rektör Prof.Dr. Talip Gül, \"Kurumu hep zarara uğratmışlar, biz şimdi hasteneye döner sermaye konusunda kara geçirdik\" dedi.

\'MORFİN KULLANAN KİŞİYİ HASTA BAKICI OLARAK ALMIŞLAR\'

DÜ\'de toplam 2 bin 27 taşerdon firması elemanı çalıştığını, firma ile sözleşmeleri bittiği için yeni bir firmanın ihaleyi aldığını anlatan Rektör Prof.Dr.Talip Gül, \"Taşeron eleman çalıştırılması ile ilgili yeni kriterler getirdik. Burada KPSS puanı ve diploma notu puanı kriteri getirdik. Emekli olup taşeron firmasında çalışanların iş akitlerini bitirdik. Bunun dışında geceleri morfin kullanan ve hasta başında nöbet bekleyen bazı kişilerin sözleşmelerini bitirdik. Taşeron elemanı almamız için bir çok yerden aracı olarak devreye girenler var. Hepsinin önünü kesmek için bu sistemi getirdik\" dedi.

DÜ\'de Açıköğretim Fakültesi açılması ve ikili eğitim için YÖK\'e başvurduklarını ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadıklarını söyleyen Rektör Prof. Dr. Talip Gül, şunları ekledi:

\"Üniversitemizde tüp bebek merkezi içinde girişimlerimiz sürüyor. 2016- 17 yıllarında 7\'si uluslararası toplam 269 bilimsel ve sosyal konferanslar gerçekleştirdik. YÖK\'e yaptığımız 9 yeni bölüm teklifimiz kabul edildi. İkili eğitim öğretim ve Açıköğretim Fakültelerinin açılması durumunda öğrenci sayımızı katlayacağız. Bu konada YÖK nezdinde yaptığımız çalışmalar sürüyor. Yabancı öğrencinin Üniversitemize getirilmesi konusunda çalışmalarımız var. 52 olan yabancı öğrenci sayımızı 300\'e çıkardık.\"



FOTOĞRAFLI