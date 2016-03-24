DTSO Başkanı Sayar: Hükümet, Sur esnafına haksızlık yapıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Ahmet Sayar, sokağa çıkma yasağının yaklaşık 4 aydır fiili olarak devam ettiği Sur esnafına haksızlık edildiğini söyledi. Sorunları 7 aydan bu yana dile getirmelerine rağmen hükümetin adım atmadığını ifade eden Sayar, “Sur esnafının ayakta kalabilecek olanağı yokken devletin sorumluluğunu yerine getirmemesi esnafa haksızlıktır” dedi.

DTSO olarak başlattıkları “Diyarbakır, Sur esnafına sahip çıkıyor” kampanyasına dikkat çeken Ahmet Sayar, kent halkına “Alışverişini Sur’da yap” çağrısı yaptı. Tarihi 610 tescilli yapının bulunduğu turistik ilçe Sur’daki çatışma, ölüm ve göçlere dikkat çeken Sayar, olayların başladığı tarihten itibaren hükümet düzeyinde çeşitli görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Sayar, şöyle devam etti:

“Kalkınma, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Başbakan’a esnafımızın taleplerini ve sorunlarını aktardık. Hükümet yetkilileri esnafın tüm taleplerinin karşılanacağını ifade ettiler. Ancak verilen sözlerin yerine getirilmemesi esnafa haksızlıktır.”