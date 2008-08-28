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Politika

DTP'ye yine davetiye yok

AKP, CHP ve MHP milletvekillerine ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resepsiyonu için davetiye gönderen Genelkurmay Başkanlığı, geçen yıl olduğu gibi geleneği bozmayarak bu yıl da DT

28 Ağustos 2008 03:00

AKP, CHP ve MHP milletvekillerine ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ resepsiyonu için davetiye gönderen Genelkurmay Başkanlığı, geçen yıl olduğu gibi geleneği bozmayarak bu yıl da DTP’yi dışladı.

Genelkurmay Başkanlığı 30 Ağustos vesilesiyle Gazi Orduevi’nde bir resepsiyon verecek. Resepsiyon için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayip Erdoğan, AKP, CHP ve MHP milletvekillerine davetiye kartı gönderildi. Davetiyede “Zafer Bayramı’nın 86. yıldönümü münasebetiyle Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 30 Ağustos 2008 Cumartesi günü saat 09.45’te Genelkurmay Başkanlığı Şeref Salonu’nda kutlamaları kabul edecektir. Kutlamaları kabul etmek üzere saat 09.30’da Genelkurmay Başkanlığı Karargahı’nda hazır bulunmanızı saygıyla arz eder” ifadesine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da DTP’ye davetiye göndermedi.


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