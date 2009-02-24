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Politika

DTP'ye üç şok

DTP, Hakkari, Yüksekova ve Durankaya Belde Belediye Başkan adayının adaylıkları YSK tarafından iptal edildi.

24 Şubat 2009 02:00

DTP, Hakkari, Yüksekova ve Durankaya Belde Belediye Başkan adayının adaylıkları YSK tarafından iptal edildi. 
 
Demokratik Toplum Partisi (DTP) Hakkari Belediye Başkan Adayı Selim Ertaş, Yüksekova İlçesi Esendere Belde Belediye Başkan Adayı Abidin Çoğaç ve Durankaya Belde Belediye Başkan Adayı Sait Gezer'in adaylıkları iptal edildi.

Hakkari İl Seçim Kurulu, Hakkari Belediye Başkan Adayı Selim Ertaş, Yüksekova İlçesi Esendere Belde Belediye Başkan Adayı Abidin Çoğaç ve Durankaya Belde Belediye Başkan Adayı Sait Gezer'in adaylık başvuruları, 17 Şubat'tan önce haklarında alınan kamu hizmetlerinden men cezalarının kaldırıldığına dair kararı Yüksek Seçim Kurulu'na sunmadıkları gerekçesiyle reddetti.  

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