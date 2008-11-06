DTP'ye sanal saldırı!

DTP'nin internet sitesi kendilerine 'Ayyıldız Team - Siber Savunma Ordusu' ismini veren bir grup tarafından hacklendi. Siteye girenler, DTP aleyhine bir yazı, Kuran-ı Kerim'den parçalar ve Memleketim şarkısıyla karşılaştılar. Memleketim şarkısına çekilen klip de sitede gösterildi.

Siteye ‘Ayyıldız Team’ logosu yüzünde Türk bayrağı yer alan asker fotoğrafıyla birlikte şu yazı eklendi:

"Yeni bir akım başlatıyoruz. Haydi Kürt kardeşim birlik beraberlik için bu akıma sende katıl, tepkini göster. PKK ve DTP’ye karşı Kürt kardeşlerimizi Güneydoğu’da vatan ve birlik için yürüyüşlere katılmaya bekliyoruz.

Ülkemiz için el ele PKK yandaşlarına karşı Şırnak’taki vatansever Kürt kardeşlerimiz gibi bizlerde karşı gösterilere başlayalım, bu oyunu bozalım.

Bu PKK yandaşlarını içimizden ve çevremizden uzaklaştıralım. Haydi Türkiye bu akıma destek ver, partisi ile derneklerle. Sivil toplum örgütleriyle PKK ve DTP’ye karşı tek yürek olarak Güneydoğu’da ‘PKK’ya hayır mitingleri’ başlatalım.”