DTP'ye PKK operasyonu: 51 kişi gözaltında

Türk'ten tepki: Hiçbir güç diz çöktüremeyecektir

Ayna: Nedeni de sonucu da siyasi, ancak çok tehlikeli

Özel yetkili 5 savcı yönetiyor

DTP genel başkan yardımcıları da alındı

Türkiye Koordinasyon Birimi

'Operasyon örgütün yapılanmasına yönelik'



İl il operasyonlar ve gözaltına alınanlar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "terör örgütünün şehirdeki uzantılarına yönelik" soruşturması kapsamında 12 ilde sabah erken saatlerde operasyonlar başlatıldı. Operasyonlarda DTP'li eski yöneticilerin evleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi ile geçen ay seçim yasaklarına aykırı olarak Kürtçe yayın yaptığı için 12 gün süreyle kapatılan Gün TV'nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın adrese baskın düzenlendi.Diyarbakır'daki özel yetkili 5 savcının yönettiği operasyonların, yaklaşık iki yıldır süren bir çalışmanın neticesinde gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 51'e ulaştı.Bu kişiler arasında DTP genel başkan yardımcıları Kamuran Yüksek, Bayram Altun ve Selma Irmak ile Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Seracettin Irmak da bulunuyor. 51 kişiden 38'inin Diyarbakır'da gözaltına alındığı, bu sayının artacağı belirtildi.Diyarbakır'da gözaltına alınan DTP genel başkan yardımcılarından Bayram Altun'un Yenişehir ilçesinde park halindeki otomobilinde de arama yapıldı.GAP Belediyeler Birliği Konukevi'ndeki aramada Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in danışmanı Ahmet Zirek gözaltına alınırken, bazı evraka el konuldu. Arama devam ederken olay yerine gelen DTP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Biz bilgi almak için polis otosuna gittiğimizde Ahmet beyi polis otosuna bindirerek götürdüler" dedi.Gözaltına alınanların, PKK'nın Türkiye genelindeki eylemleri planlayıp yönlendirmek amacıyla "Türkiye Koordinasyon Birimi" oluşturduğu öne sürüldü. Bu birimin yaklaşık 2 yıl önce kurulduğu ve 8 kişiden oluştuğu iddia edildi.Bu grubun yaklaşık 2 yıldır mahkeme kararıyla teknik takibe alındığı, izlendiği, telefonlarının dinlendiği ve banka hesaplarındaki hareketin kontrol edildiği belirtildi.Sözkonusu 8 kişinin, terör örgütü adına tüm kentlerdeki eylemleri planladıkları, yönlendiren kişiler olduğu ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişini protesto amacıyla kepenk kapatma eylemini de organize ettiği de öne sürüldü.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada operasyonun tamamen terör örgütünün yapılanmasına yönelik olduğu belirtilerek "Gözaltına alınan şahısların üzerleri, ikametgahları ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok miktarda örgütsel doküman, bilgisayar, harddisk ve CD'ye el konulmuştur. Söz konusu operasyon tamamen terör örgütü ve yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilmiştir. Soruşturmaya çok yönlü olarak devam edilmektedir" dendi.Kızıltepe İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Selanik Öner'in de gözaltına alındı kaydedildi.: DTP'li Belediye Başkanlığı'na düzenlenen operasyonda, önce Belediye Konukevi'nde kalan İmar İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Heval Erdemli gözaltına alındı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden 6 önce Batman Belediyesi'ne atanan Erdemli'nin gözaltına alınmasından sonra polis belediye binasına giderek İmar İşleri Müdürlüğü'nde arama gerçekleştirdi. Aramada, Heval Erdemli'nin dizüstü bilgisayarı, CD'leri ile müdürlükteki bilgisayar katıları ve evraklara el koydu. Yaklaşık 2.5 saat süren aramanın ardından Erdemli, soruşturmasının yapılması için Diyarbakır'a getirildi.Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Alican Ünlü gözaltına alındı. Ünlü'nün evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınarak Diyarbakır'a gönderildiği belirtildi.Tunceli Belediye Başkanı Edibe Şahin, makamında konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünlü'nün evinde sabahın erken saatlerinde arama yapıldığını belirtti. Şahin, Alican Ünlü'nün gözaltına alınma şeklini doğru bulmadıklarını ifade etti.Germencik ilçesine bağlı Ortaklar beldesinde polis ekipleri bir evde arama yaptı. Ortaklar beldesi Pazarkuran mahallesinde bir evde arama yapan ekiplerin, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen ve ismi açıklanmayan bir zanlıyı aradığı, ancak zanlının evde bulunmadığı öğrenildi.Operasyonlar kapsamında bir evde arama yapıldı. Yetkililer, gözaltına alınan kimsenin olmadığını bildirdi.Terör örgütü adına Diyarbakır'da faaliyet yürüttüğü öne sürülen K.E.'nin (39) evinde sabaha karşı arama yapıldıJandarma ekipleri Yüksekova Belediye Meclis Üyelerinden Zübeyde Çoğaç'ı gözaltına aldı. Aynı talimatla Çoğaç'ın evinde arama da yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınma gerekçesi hakkında açıklama yapılmayan Çoğaç'ın Van'a gönderildiği bildirildi.