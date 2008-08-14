DTP'ye operasyon

Adana'da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, aralarında DTP’li Yakapınar Belde Belediye Başkanvekili Burhan Aras’ın da bulunduğu biri kadın, 39 kişi gözaltına alındı.

Jandarma İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, bölücü terör örgütü PKK’nın, ilk silahlı eyleminin yıldönümü olan 15 Ağustos’ta ses getirici eylemler düzenleneceği belirlendi. İstihbarat bilgilerini değerlendiren jandarma ekipleri, Yüreğir İlçesi’ne bağlı İncirlik ve Yakapınar beldeleri ile Seyhan İlçesi’ndeki Küçükdikili Beldesi’nde bazı evlere baskınlar düzenledi. Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda, soruşturma geçirdiği için açığa alınan ve Bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni olan Yakapınar Belediye Başkanı Osman Keser’in yerine vekalet eden belde belediye meclis üyesi Burhan Aras’ın da aralarında bulunduğu 39 DTP'li gözaltına alındı.



Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adli Tıp Kurumu’na getirilen zanlılar, sorgu için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Yasadışı örgüt üyeliği ile yardım ve yataklık suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirtilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.









