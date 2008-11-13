DTP'ye kitapçık soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarafından hazırlanan ''Kürt Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Projesi'' isimli kitapçıkla ilgili olarak parti yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.



Basın Suçları Soruşturma Bürosu, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk tarafından imzalı mektup ekinde TBMM üyelerine ve yabancı misyon temsilciliklerine dağıtıldığı belirlenen ''Kürt Sorununa İlişkin Demokratik Çözüm Projesi'' isimli kitapçıkla ilgili soruşturma başlattı.



Kitabın içeriğindeki ifade ve açıklamalarda, ''bölgesel ve yerel yönetimler ayrımı getirilerek, bu yönetimlerin kendi bayrak ve sembolleri ile dillerini kullanmaları, üniter yapıdan farklı olarak yönetim ve karar mekanizmaları oluşturması ve ayrıntıları belirtilerek, ulusal egemenlik ve devletin birliği kavramlarına ve ülkenin organik bütünlüğüne yönelik eylemde bulunulduğunu'' saptayan Basın Suçları Soruşturma Bürosu, eylemin 5237 sayılı TCK'nın 302/1. maddesi açısından incelenmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



Büro, bu nedenle ilgili soruşturmanın terör ve organize suçlara bakmakla görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği tarafından devam ettirilmesi amacıyla soruşturma dosyasını bu birime gönderdi.

