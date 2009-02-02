DTP'nin 'Wan'ına soruşturma açıldı

DTP hakkında Van Belediye Başkan Adayı Bekir Kaya'nın tanıtımı için yaptığı mitingte ‘W' harfi ile ‘DTP WAN' yazılı pankartın seçim otobüsüne asılması nedeniyle soruşturma açıldı.





Diyarbakır'da DTP Genel Başkanı Ahmet Türk tarafından Van Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Bekir Kaya, 28 Ocak'ta Van'a gelirken üzerinde ‘W' harfi kullanılarak ‘DTP WAN' yazılı pankart asılı olduğu otobüsle geldi. Mitingte yapılan konuşmaların da Kürtçe olması üzerine Van Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak mitingin seçim çalışmaları sırasında Türkçe dışında dil kullanılamayacağını öngören Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu bildirdi.



Savcılık, suç duyurusu üzerine gerekli evrakların tamamlanıp gönderilmesini istedi. Evraklarının savcılığa ulaşması üzerine savcılık, mitingin Siyasi Partiler Kanunu'nun 81'inci maddesi ‘c' fıkrasındaki ‘Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe'den başka dil kullanamazlar; Türkçe'den başka dillerde yazılmış pankart, levha, plak, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar" hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

