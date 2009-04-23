DTP'nin oturma eylemi bitti

DTP, Meclis'te oturma eylemi yapıyor



Toptan, DTP'yi ikna edemedi

Genel Kurul çıkışında, beraberindeki milletvekilleri ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, demokratik siyasetteki ısrarlarını göstermek istediklerini ifade etti.Emine Ayna, demokratik siyasette farklı düşüncelerin, projelerin olabileceğini, bunların mevcut sistemin aksine düşünceleri de teşkil edebileceğini belirterek şunları söyledi:"Farklılıkların yaşama şansına izin vermeyen yaklaşımı reddedeceğimizi göstermek istedik. Eylemlerimiz, duyarlılığımız burada bitmeyecek. Bu, hem Meclis hem Türkiye kamuoyuna demokrasideki ısrarımızdır. Arkadaşlarımız bırakılıncaya kadar, başta Kürtler olmak üzere, tüm demokrasi ve barış güçlerinin demokratik siyaset yapmasının önündeki engeller kaldırılıncaya kadar, bu konuda ısrarımıza devam edeceğiz, reflekslerimizi geliştireceğiz."Genel Başkan Ahmet Türk'ün Avrupa'dan geç saatlerde döndüğünü ve gece yanlarına geldiğini ifade eden Emine Ayna, "ancak kendisi uyuma şansı bulamadığı, bugün Genel Kurulda da konuşma yapacağı için dinlenmesi konusunda ısrarcı olduk ve gönderdik" dedi.Ayna, yarın günü kapsamlı bir basın toplantısı yapacaklarını bildirdi.