DTP'nin Meclis'teki oturma eylemi devam ediyor

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Parlamentonun çözüm gücünün olmasını istemelerinden ve sorunların parlamento zemininde tartışılmasının gerekliliğine olan inançlarından dolayı eylemi Mecliste yaptıklarını söyledi.



Türk, "Partilerine yönelik operasyonları protesto etmek, halk iradesine sahip çıkmak ve çözümün yerinin parlamento olduğunu hatırlatmak için" TBMM Genel Kurulunda başlattıkları oturma eylemi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Parlamentonun çözüm gücünün olmasını istemelerinden ve sorunların parlamento zemininde tartışılmasının gerekliliğine olan inançlarından dolayı eylemi Mecliste yaptıklarını dile getiren Türk, parlamentonun bir an önce ülke sorunlarının çözümüne yönelik çabaları geliştirmesi gerektiğini ifade etti.



Ahmet Türk, partisindeki birçok yetkilinin son operasyonda tutuklandığını anımsatarak, bu tutuklamaların demokratik siyasetin önünün kesilmesi için yapıldığını savundu. Türk, "Eğer barışçıl bir sürecin geliştirilmesi konusundaki düşüncelerimiz ciddiye alınmayacaksa, orada (Londra'da) gidip kürsülerde oturmaya aşık değiliz. Çekeriz, köyümüze, ülkemize, Diyarbakır'a gideriz" dedi.



Seçimi kazandıkları illerde AKP'li milletvekillerinin, "seçimi zorla aldılar" şeklinde beyanlarda bulunduklarını iddia etti.



Türk, 29 Mart yerel seçiminde, Mardin'in Midyat ilçesinde AKP'nin 3 bin 200, partisinin 6 bin 540, Demokrat Parti'nin de 7 bin 300 oy aldığını bildirerek, "Böyle bir baskı olsa, seçimi bizim almamız ya da valisiyle, emniyet müdürüyle çalışan AKP'nin kazanması lazım. Halkın barışçıl bir sürecin geliştirilmesi konusunda umutlu olduğu bir dönemin birden bire çok yönlü şekilde önünün kesilmesi, bunu boşa çıkarmaya yönelik bir davranışın içinde olunması çok dikkat çekicidir" dedi.



Londra temasları



Londra'daki temasları hakkında da bilgi veren Türk, orada yaptığı görüşmelerde, partisinin Kürt sorununa bakışını aktarmaya çalıştığına işaret etti. Türk, "Demokratik ülkelerde, farklı kimliklerin güvence altına alındığı bir süreç yaşanıyor ama Türkiye halen, Kürtleri inkâr ederek, yasakçı bir anlayışı günümüz dünyasına taşıyor" ifadesini kullandı.



Ahmet Türk, bu sorunun Türkiye'nin bütünlüğü içinde çözümlenmesi gerektiğini dile getirdiklerini kaydederek, "Silahların tamamen Türkiye'nin gündeminden kalkacağına olan inancımı ifade ettim. Ne zaman barışçıl süreçle ilgili ciddi bir refleks geliştiyse, ya tutuklamalar ya da operasyonlarla bunun önü kesiliyor. Bu da devletin barışçıl bir süreci istemediğinin açık bir göstergesidir" diye konuştu.



İngiltere Parlamento Başkanının da aralarında bulunduğu yetkililerle görüştüklerini dile getiren Türk, "Değişimin, dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, Türkiye'nin de artık kendi yurttaşının hakkını, hukukunu göz önünde tutacak ve bunu anayasal güvenceye bağlayacak bir değişimi esas alması gerektiği yönündeki düşüncemizi belirttik" dedi.

