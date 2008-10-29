DTP'nin kitapçığı Meclis'i karıştırdı

DTP, Abdullah Öcalan’ın ortaya attığı ve “demokratik özerklik projesi” olarak adlandırdıkları, Türkiye’nin federasyonlara bölünmesini öngören 2007 kongre kararlarını Türkçe, Kürtçe ve İngilizce bastırıp milletvekillerine dağıtması Meclis’i karıştırdı.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, DTP’liler uzun süre tartışılacak yeni bir girişime imza attı. DTP, Diyarbakır’da 24 Ekim 2007 tarihinde yapılan “Demok-ratik Toplum Kongresi”nde hazırlanan ve Kasım 2007’de yapılan 2. Olağan Kongre’de ise “Siyasi Tutum Belgesi” olarak parti tüzüğüne giren Demokratik Özerklik Projesi’nin kamuoyuna sunulup tartışılması için kitapçık hazırladı.

Parti hakkındaki kapatma davasının en temel dayanakları arasında yer alan kitapçık Kürtçe, Türkçe ve İngilizce basılıp, önce Meclis’teki milletvekillerine, bakanlara ve büyükelçiliklere gönderildi. 64 sayfadan oluşan kitapçık, 23 Ekim’de tamamlanarak postayla milletvekillerinin sekreteryalarına ulaştırıldı.



Federasyon önerisi



DTP ve PKK’nin sembol renkleri “sarı-kırmızı-yeşil” renkli bezemeleriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin temelde federasyonlara bölünmesini öngören kitapçığa CHP ve MHP milletvekilleri tepki gösterdi. CHP Genel Saymanı Mustafa Özyürek, “Türkiye’nin federasyona bölünmesi öngörülüyor. Herhalde Meclis çatısı altında ilk kez Kürtçe bir yayın dağıtılıyor” dedi.



Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla “tartışmaya açılması” talimatını verdiği “demokratik özerklik” projesi Türkiye’nin 20-25 özerk bölgeye ayrılmasını öneriyor. Kamuoyuna açıklandığında büyük tepki toplayan proje, “Türkiye’nin üniter yapısına saygı gösterilmesi koşuluyla yerel ve bölgesel özerk yapıların önünün açılması, resmi dil ve bayrağın bütün Türkiye için geçerli olmakla birlikte her bölgenin kendine ait sembolleri ve renklerine izin verilmesi”ni içeriyor.



‘Valileri halk seçsin’



Parti tüzüğü haline getirilen projeyle, her bölgenin kendi ismi ile adlandırılacağı yeni bir yönetim biçimi oluşturulması, yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi, valilerin halk tarafından seçilmesi talep ediliyor. Kürt dili ve kimliğinin anayasal güvenceye alınması istenen projede, “Trabzon, Diyarbakır, Van, Erzurum gibi illerin bölgesel metropoller ilan edilmesi, Kuzey Irak yönetimi ile dostane ilişkiler geliştirilmesi, yerel kaynakların yerel yönetimlere aktarılması” önerileri sıralanıyor.

tespit edildiği belirtildi.

