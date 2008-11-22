DTP'nin kadın mitingi Öcalan gösterisine dönüştü

Korkma, konuş Gül!

Ayna, “29 Mart sabahı Kürt sorunu neymiş göstereceğiz” dedi.DTP tarafından Batman'da Kültür Mahallesi'ndeki boş alanda yapılan mitinge bu partinin kadın milletvekilleri Emine Ayna, Ayla Akat Ata, Gülten Kışanak, Sevahir Bayındır, Sebahat Tuncel, Pervin Buldan, Aysel Tuğluk ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kadın milletvekillerini yöresel kiyafet giydiği mitingte terörist Abdullah Öcalan posterleri açılırken, ‘Sayın Öcalan' sloganı atıldı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı mitingi erkekler uaktan izlerken, Muş'tan gelen bir grup, ‘Ovamızın yeşili, lalelerimizin kızılı ve Murat’ımızın coşkusuyla mitinginizi selamlıyoruz' pankartı açarak PKK elebaşlaırndan Murat Karayılan'a gönderme yaptı. DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, bölücübaşı Öcalan'a ‘sayın’ diye hitap ettiği konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştirilerde bulundu. Kürt gençlerinin Hakkari'ye havaalanı için ölmediğini söyleyen Ayna, şöyle konuştu:“Bize ‘pislik' diyemezsiniz. Bizim yaşamamız hakkındaki kararları siz veremezsiniz. En önemlisi Hakkari'de halk şahsında tüm Kürt halkına hakaret ettiniz. Gittiniz orada dediniz ki;, efendim beni eleştiriyorlar. ‘Kürt sorunu benim sorunudur şimdi bir şey yapmıyoruz, Hakkari’ye havaalanı yapıyoruz, daha ne istiyorsunuz?' diyorsunuz. Bu Kürt halkına, bize hakarettir. DTP olarak bize söyleyeceğiniz her şeye katlanabiliriz, her şeyi içimize sindirebiliriz. Ama bu hakareti etmenize izin vermeyiz. Yahya Menekşe, Van'da panzer altında Hakkari'de havaalanı yapılsın diye kalmadı. Kürtler sokaklara ‘Hakkari'ye havaalanı yapılsın' diye çıkmadı. Kürt sorunun havaalanı ile ne alakası var? Sen ki koskocaman bir Başbakan olmuşsun, Kürt sorunun çözümünü havaalanında buluyorsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun ki, Kürt halkını kandırarak verilen bir tek oya.”DTP Genel Başkan Yardımcısı Emine Ayna, Mart ayında yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatırken, MHP, CHP ve AKP'nin kendilerinden korktuklarını gösterdiklerini ileri sürerken, şöyle devam etti:“Kusura bakmayın daha çok korkutacağız sizleri. 29 Mart sabahı pislik kimmiş, Kürt sorunu neymiş göstereceğiz. Kürt sorununun çözümsüzlüğü bu kanda nasıl boğulduysa, bu kanda Kürt sorunun çözümsüzlüğünü ısrar edenler siyasi partiler, Genelkurmay Başkanlığı nasıl boğuldu ve nasıl yok olduysa, 29 Mart sabahı AKP Kürt sorununun çözümsüzlüğü kanında yok olacak. Bizim tek güvencemiz halkımızdır. Onlar holdinglere, dini istismar eden politikalarına güveniyorlar. Kürtler Müslümanlığı AKP'den öğrenmedi. Kürt halkının hepsinde çiçeklerle süslemiş bir şehidi var. Bunun için bu halktan korksunlar. Halkımıza güveniyoruz. 29 Mart sabahında herkese cevabını vereceğiz.”